ومتحدثا إلى رويترز في نيويورك، قال روس: "نحن نجري مفاوضات مع الشركات فرادى. حققنا بعض الفوائد الجيدة جدا من ذلك... قد يتضح أنه توجد أو لا توجد حاجة إلى الرسوم الجمركية".

ولم يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أي رسوم جمركية جديدة بعد فترة مراجعة استمرت ستة أشهر، وانقضت في منتصف الشهر الماضي عقب تحقيق لوزارة التجارة بشأن ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي.

جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي كان قد هدد بفرض رسوم على السيارات المستوردة تصل إلى 25 في المئة.