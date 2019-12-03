واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1463.96 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1469.20 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر هبط إلى 1453.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بفعل صعود الدولار وبيانات أفضل من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الصين أعطت دعما للأسهم.

لكن مؤشرات الأسهم الأميركية هبطت وتراجع الدولار بعد بيانات أظهرت هبوطا غير متوقع في الإنفاق بقطاع التشييد في أكتوبر، مع تراجع الاستثمار في المشروعات الخاصة إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1852.49 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى مرتفعا جديدا في وقت سابق من الجلسة عند 1861.71 دولار، ويحطم البلاديوم مستويات قياسية بشكل يومي منذ 25 نوفمبر.

وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.92 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 898.85 دولار للأوقية.