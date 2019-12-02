وكان الدولار يساوي 980 ليرة سورية في بعض مكاتب الصرافة، الاثنين، في العاصمة دمشق، في انخفاض حاد عن الأيام الأخيرة، علما أنه كان يساوي 50 ليرة قبل عام 2011.

وبدأت الليرة في فقدان بعض من قيمتها في وقت سابق العام الجاري، بينما شددت الدول الغربية العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأثر الانخفاض في التحويلات أيضا على الليرة، كما بدأ بعض السوريين في شراء الدولارات للحفاظ على مدخراتهم.

وفي نوفمبر، تفاقمت الأزمة المالية في لبنان، مما دفع البنوك اللبنانية لفرض قيود على رأس المال، ومنع العديد من المودعين السوريين من سحب كميات كبيرة من حساباتهم في لبنان.

وأثرت الأزمة اللبنانية أيضا على السوريين العاملين في لبنان.