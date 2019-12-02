وكتب على تويتر أنّ "البرازيل والارجنتين قامتا بتخفيض كبير في عملتيهما"، مشيرا إلى أن ذلك يؤذي المزارعين الأميركيين، وتابع "فورا وفعليا، سأعيد الرسوم على (واردات) الفولاذ والألمنيوم للولايات المتحدة من هاتين الدولتين".

ودعا ترامب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "للتصرف على نفس المنوال" حتى لا "تستغل دول أخرى دولارنا القوي بإجراء مزيد من التخفيض في عملاتها".

والعام الفائت، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الفولاذ و10 بالمئة على واردات الألمنيوم من كافة دول العالم، لكنّه وافق في مارس على رفع البرازيل والأرجنتين من القائمة بالإضافة لدول كانت مدرجة سابقا.

وقال ترامب في تغريدة لاحقة إنّ الأسواق الأميركية "ارتفعت إلى ما يصل إلى 21 بالمئة" بعد قراره.

ورغم ذلك، لا يزال قطاع الصلب الأميركي يعاني من انخفاض في إجمالي العمالة، كما توقف الإنتاج في أفران الصهر الشهر الماضي.