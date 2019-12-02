وتسعى الشركة القطرية التي تمتلك حصص أقلية في شركات طيران من بينها "آي. إيه. جي" و"كاثاي باسيفيك" وخطوط جنوب الصين الجوية لتعزيز التعاون.

ونلقت وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، عن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، قوله إنه مهتم بالاستثمار في "لوفتهانزا" لاستغلال فرص تجارية في أكبر اقتصاد أوروبي.

لكن متحدثا باسم "لوفتهانزا" ردا على طلب للتعقيب على التقرير: "لم نخصخص لوفتهانزا في ألمانيا حتى نؤممها في قطر".

ونقلت الوكالة عن الباكر أيضا، قوله إن عضوية القطرية في تحالف "وان وورلد" (عالم واحد)، لن تقف في طريق إبرام اتفاق مع "لوفتهانزا" وهي جزء من "تحالف ستار" المنافس.

وقال الباكر لوكالة الأنباء الألمانية: "قلنا عدة مرات أننا سنغادر وان وورلد".