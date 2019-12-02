وقال منصور بطيش القائم بعمل وزير التجارة اللبناني لوسائل إعلام لبنانية إنه طالب مع آخرين حاكم مصرف لبنان المركزي وبنوك تجارية، خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة، خفض أسعار الفائدة بنحو النصف تقريبا.

وقال بطيش لقناة الجديد "طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50 بالمئة، وهي خطوة مهمة لأنها تخفض العبء على الاقتصاد والدين العام".

وعُقد الاجتماع لبحث سبل التعامل مع الأزمة المالية العميقة. وقال بطيش إن الاجتماع استبعد خفض قيمة الودائع أو "التلاعب بسعر العملة الرسمي".

وبدأت البنوك التجارية في عرض أسعار فائدة مرتفعة بلغت 14 في المئة على الودائع طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام .

واستخدم مصرف لبنان أسعار الفائدة العالية لجذب الدولار من البنوك التجارية والحفاظ على الأوضاع المالية للحكومة. ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وخارج البنوك يحتج الناس على سياسات مصرف لبنان التي يقولون إنها أوقفت تقديم قروض للمواطنين العاديين بعد ارتفاع أسعار الفائدة.