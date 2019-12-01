وقالت الشركة إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 19,6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وثاني يوم من حيث حجم المبيعات عبر الإنترنت، أي أقل بقليل من الـ7,9 مليار دولار التي أنفقها المستهلكون خلال يوم سايبر مونداي العام الماضي، وهو اليوم الذي يلي الجمعة السوداء.

وتراقب أدوبي أناليتيكس تعاملات 80 من أكبر 100 شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وهذا العام سُجل استخدام الهواتف الذكية لإجراء 39 بالمئة من عمليات الشراء عبر الإنترنت، اي بزيادة 21 بالمئة عن العام الماضي.

وقال تايلور شراينر المحلل الرئيسي ورئيس "أدوبي ديجيتال إنسايتس" إنه "مع قرب حلول عيد الميلاد الآن، تزايد عدد المستهلكين الذين تناولوا هواتفهم للشراء بدلا من الوقوف في الطوابير".

أما الألعاب الأكثر مبيعا فكانت دمى لول سيربرايز وألعاب متعلقة بالجزء الثاني من فيلم "فروزن"، وفي فئة ألعاب الفيديو تصدرت "فيفا 20" و"مادين 20" و"نينتاندو سويتش" القائمة.

وفي فئة الأجهزة الإلكترونية سجلت حواسيب "آبل" وسماعات "أيربود" وتلفزيونات سامسونغ أعلى المبيعات.

وتتوقّع أدوبي أناليتيكس أن يسجل "سايبر مونداي" مبيعات قياسية قد تصل الى 9,4 مليار دولار، بزيادة 19 بالمئة تقريبا عن العام الماضي.

وقالت الشركة إن المستهلكين أنفقوا 4,2 مليار دولار للشراء عبر الإنترنت خلال عطلة عيد الشكر الخميس.