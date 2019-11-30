وذكرت دايملر، في بيان، الجمعة، أنها اتفقت مع مجلس موظفيها على المبادئ لتقليص هيكل الشركة، وسيعمل الجانبان بشكل أكبر على تفاصيل التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت إنها تهدف إلى خفض "الآلاف" من الوظائف في جميع أنحاء العالم على مدار ثلاث سنوات، لكنها لم تقدم رقما دقيقا، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وكانت الشركة قد قالت في 14 نوفمبر، إنها تخطط لخفض التكاليف بمقدار 1.4 مليار يورو (1.54 مليار دولار) عن طريق خفض منصب إداري من كل عشرة مناصب، ومن خلال تدابير أخرى، لكنها لم تقدم تفاصيل وقتها.