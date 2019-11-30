وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25 بالمئة، لتسجل عند التسوية 62.43 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع منخفضة 1.5 بالمئة، ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ أبريل مع صعوده حوالي 6 بالمئة.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.17 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على انخفاض قدره 4.1 بالمئة بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب.

وعلى أساس شهري قفز الخام الأميركي حوالي 2.3 بالمئة، هي أكبر مكاسبه منذ يونيو.

وكانت أحجام التداول ضعيفة في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.