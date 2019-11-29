وكانت مصر وقعت اتفاقا، في يوليو، مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، لبناء صومعتي قمح في بورسعيد، ووقتها قال وزير التموين علي المصيلحي، إنهما ستزيدان طاقة تخزين القمح المستورد نحو 15 في المئة، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب بمصر، إنها اشترت 465 ألف طن من القمح، في مناقصة دولية للشحن، في الفترة من الخامس وحتى 15 يناير.

وقالت الهيئة إن القمح الذي اشترته يتألف من 120 ألف طن من القمح الأوكراني، و345 ألف طن من القمح الروسي.

وفي تصريحات سابقة، قال مصيلحي إن مصر تستهدف استيراد ما بين ستة ملايين و6.2 مليون طن من القمح في السنة المالية الحالية 2019-2020، إذ تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.

وأضاف المسؤول المصري، أن مخزون القمح، يكفي حتى 16 مارس المقبل.

يذكر أن مصر تستهلك نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم.