وقال بيان للنقابة نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إن القرار اتخذ "بالنظر إلى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع"، نتيجة الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار في السوق السوداء، التي تعتمد عليها لاستيراد الوقود.

وأشارت النقابة إلى أنها "تريثت كثيرا قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى. فقد انتظرت تحديد موعد لها مع رئيس الجمهورية لم يأت بعد، بهدف شرح معاناتهم، كما لم ينفذ أي من الوعود التي قطعها رئيس الحكومة ولم تتخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية أي إجراء يحمي مصالحنا".

وأعلنت النقابة اعتذارها "سلفا للمواطنين لما سيلحق بهم من أضرار، لا تقاس مهما عظمت، بما لحق بنا من ظلم لم يعد محتملا".

ومن جهة أخرى، ألغت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إضرابا عاما كان من المقرر أن يبدأ الخميس لمدة 3 أيام.

كانت الهيئة التي تضم أغلب الصناع والمصرفيين في القطاع الخاص، قد دعت إلى الإضراب الاثنين، لكنها قالت إنها قررت إعادة النظر على ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة واحتياج الموظفين للحصول على رواتبهم.