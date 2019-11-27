ونزل الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية (الأونصة). ولامست الأسعار أقل مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولار في الجلسة السابقة.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلي 1458.40 دولار.

وقال ترامب أمس إن واشنطن وبكين اقتربا من الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري، بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى إغلاق قياسياً جديداً، بفضل أنباء التجارة الإيجابية، كما ارتفع الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3% إلى 17.02 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2دولار، في حين فقد البلاتين 0.6% إلى 901.80 دولار.