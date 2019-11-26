وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1457.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 6:58 بتوقيت غرينتش، ولكنه لا يزال قريبا من أقل مستوى منذ 12 نوفمبر، الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1456.90 دولار.

وأجرى نائب رئيس وزراء الصين ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين محادثة هاتفيا لبحث القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين، ولكن عدم الوضوح فشل في تعزيز ثقة المستثمرين طويلا.

وتراجع الدولار قليلا من أعلى مستوى في نحو أسبوعين، مما يجعل الذهب أرخص سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع المعدن الأصفر، الذي يُعد ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية أكثر من 13 بالمئة هذا العام، وذلك بسبب نزاع الرسوم الجمركية في الأساس وتأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.94 دولار للأوقية، بعدما لامست أقل مستوى في أسبوع.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلي 1805.72 دولار، وكسب البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.52 دولار.