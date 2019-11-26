وأوضح وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو) 2019 ، بلغ نحو 258 ألفا و539 مسجلا.

وقال، وفق ما نشر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، إن عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل بلغ نحو 100 ألف و577 فرصة ، منها 71 ألفا و521 من حملة المؤهلات، و27 ألفا و146من غير حملة المؤهلات، 1910 من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأضاف وزير القوى العاملة، إن إجمالي التعاقدات بسوق العمل خارج مصر من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس الفترة بلغت 109 ألاف و570 تعاقدا، منها 107 آلاف و584 ذكورا، و1986 إناثا.

وأشار الوزير إلي أن المملكة العربية السعودية، جاءت في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، تليها الإمارات، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين، والجزائر، وليبيا، واليمن.

واحتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 516 مصريا.