وقال مصرفي على دراية مباشرة بالعملية إنه من المرجح أن تسعى الصين لجمع أكثر من ثلاثة مليارات دولار بما يتماشى مع حجم صفقة العام الماضي.

وأظهرت مذكرة الشروط أنه ستكون هناك أربع شرائح للسندات، والتي لم تنل تصنيفا من أي من وكالات التصنيف الائتماني. وقال شخص مطلع على العملية إن الشرائح ستكون بآجال استحقاق ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة.

وستكون هذه ثالث عملية منذ 2017 عندما أطلقت الصين أولى سنداتها الدولارية في 13 عاما.

وجمعت صفقة 2017 ملياري دولار بينما جمعت عملية منفصلة في 2018 ثلاثة مليارات دولار أخرى.

وتظهر مذكرة شروط الإصدار المقوم بالدولار الأميركي، والذي من المقرر أن يبدأ الثلاثاء، أن الحكومة الصينية فوضت بنك الصين وبنك الاتصالات لقيادة الصفقة.

وفوضت حكومة الصين أيضا بنك أوف أميركا سيكيوريتيز وبنك التعمير الصيني وتشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن (سي.آي.سي.سي) وكريدي أجريكول وبنك سي.تي.بي.سي التايواني ودويتشه بنك وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميزوهو سيكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد.