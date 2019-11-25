وبحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1460.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1460.80 دولار للأوقية.

وساعدت أنباء إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين الأسهم الآسيوية على التعافي، بينما صعد الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت العملة الأميركية بقوة، الجمعة، بعد مسح أظهر أن إنتاج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تسارع في نوفمبر، وأن أنشطة قطاع الخدمات زادت بأكثر من المتوقع.

ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسة والاقتصادية، وارتفع ما يزيد عن 13 بالمئة منذ بداية العام الجاري لأسباب في مقدمتها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ فترة طويلة والمخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.95 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1787.36 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر، وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 895.39 دولار.