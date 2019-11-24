وبحسب موقع "تيك كرانش"، فإن الشركة الأميركية تلقت 146 طلبية، أي أنها استلمت عربونا قدره 14.6 مليون دولار، في غضون يومين فقط.

وتعرضت شركة "تسلا"، لضربة "محرجة" في ولاية كاليفورنيا، قبل أيام، حين أرادت أن تعرض الشاحنة المدرعة المسماة "سايبر تراك"، أمام الجمهور، لكن زجاجها انكسر بشكل سريع بعد خضوعها لتجربة.

وبحسب مجلة "فوريس"، فقد تسببت واقعة "سايبرترك" في انخفاض قيمة أسهم 6 في المئة ليخسر معها ماسك من ثروته ما قيمته 768 مليون دولار خلال يوم واحد.

ويتوجب على من يريد حجز المركبة، أن يدفع عربونا علما أن السعر الإجمالي للعربة يتراوح بين 39 ألف و69 ألف دولار.

ومن المرتقب أن يبدأ إنتاج الشاحنة ذات المحركات الثلاث، في وقت متأخر من سنة 2022، وأوضح مدير شركة "تسلا"، إيلون موسك، أن 41 في المئة من الطلبيات حجزت الشاحنة الأغلى سعرا، بينما اختار 42 في المئة، العربة ذات المحركين.

في غضون ذلك، فضل 17 في المئة من مقدمي الطلبات، أن يشتروا الشاحنة المدرعة ذات السعر الأدنى.

وبحسب موسك، فإن "سايبر تراك" تمزج بين فائدة الشاحنة الصغيرة وأداء السيارة الرياضية، وهي متعددة الاستخدامات ويمكن أن يكون أداؤها استثنائيا على الطرق العادية والوعرة.