وأبلغ تشي وفد من رجال الأعمال الأميركيين يزورون الصين حاليا أن بكين تتبنى "موقفًا إيجابيًا" من المحادثات التجارية، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي تصريح الرئيس تشي في إطار تعزيز النبرة المتفائلة التي اتخذت في الأيام الأخيرة.

وكرر موقف الصين بأن الاتفاق يتطلب "الاحترام المتبادل والمساواة".

واستدرك قائلا أمام الوفد الأميركي، الذي استقبله في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية، إن بلاده ليست خائفة، لكنها لا تريد حربا تجارية.

وتصاعدت التوترات التجارية بين بكين وواشنطن العام الماضي، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب، تعريفات عقابية على صادرات صينية قيمتها مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة.

وباتت هذه التوترات تعرف بـ"الحرب التجارية".

وسعى ترامب من وراء فرض التعريفات الجديدة إلى تكثيف الضغوط من أجل تغييرات في سياسات التجارة والاستثمار الصينية.

ولم تفلح المفاوضات بين الجانبين في الوصول إلى اتفاق مؤقت ينهي هذه الحرب.