تجاوزت تلك القيود مثيلتها في الفترة من أكتوبر 2018 إلى مايو 2019 بنسبة 37 بالمئة "حيث ارتفع بشكل كبير حجم التجارة العالمية الذي تغطيه مثل تلك الإجراءات"، حسبما قالت منظمة التجارة في تقرير عن مجموعة العشرين. ومن بين أعضاء المجموعة الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

وقال روبرت أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة في بيان: "المستويات غير المسبوقة لقيود التجارة لها أثر واضح على النمو وخلق الوظائف والقدرة الشرائية في أنحاء العالم. نريد أن نرى قيادة قوية من اقتصادات مجموعة العشرين، إذا أردنا تفادي تنامي الضبابية وانخفاض الاستثمار والمزيد من ضعف نمو التجارة".