وقال العسعس أمام اللجنة المالية في البرلمان الأردني إن الحفاظ على الاستقرار المالي يظل أحد الشواغل الرئيسية.

وأوضح الوزير الأردني أنه يتعين تحقيق الإيرادات اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأضاف أن التصدي للتهرب الضريبي، الذي يقدر مسؤولون أنه يكلف الخزانة مئات الملايين من الدولارات سنويا، سيساعد في تحسين المالية العامة للحكومة.

ونوه إلى أن الدولة ستكافح التهرب الضريبي والجمركي بسلطة القانون.

ومن المتوقع إحالة الميزانية إلى البرلمان في الأيام القادمة، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".