وذكرت الشركة في بيان، أن الاستدعاء يشمل السيارات الرياضية متعددة الأغراض من طرازي "دودج دورانجو" و"جيب غراند شيروكي"، المنتجة في الفترة بين عامي 2011 و2013، مشيرة إلى أن لا علم لديها بأن هذه المشكلة تسببت في وقوع أي إصابات أو حوادث، وفق ما نقلت "رويترز".

وسبق لشركة صناعة السيارات الأمريكية الإيطالية استدعاء معظم السيارات من هذين الطرازين إنتاج عامي 2014 و2015 لمشكلات تتعلق بضخ الوقود.

وأشارت الشركة إلى أن الاستدعاء الأحدث يشمل نحو 528 ألفا و500 سيارة في الولايات المتحدة، و34 ألفا و700 في كندا، و18 ألفا ومئة في المكسيك، و116 ألفا و500 خارج أمريكا الشمالية.