وارتفعت مخزونات الخام 1.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.5 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 2.3 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 519 ألف برميل يوميا، بينما زاد معدل تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 1.8 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" أن ترتفع 870 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 732 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 172 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.