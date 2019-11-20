وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 60.91 دولار للبرميل، وفقدت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.84 دولار أو 3.2 بالمئة لتغلق عند 55.21 دولار للبرميل.

وارتفع برنت حوالي 15 بالمئة هذا العام، مدعوما باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، فيما بات يعرف بمجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير.

لكن ثلاثة مصادر قالت إن من المستبعد أن توافق روسيا على تعميق تخفيضات إنتاج النفط خلال اجتماع مع المصدرين الآخرين الشهر القادم، غير أنها قد تقبل بتمديد القيود القائمة لمساندة السعودية.

وذكرت مصادر من أوبك أن المنظمة وحلفاءها سيدرسون تعميق تخفيضات معروض الخام عندما يجتمعون في ديسمبر نظرا للمخاوف من ضعف نمو الطلب في 2020.

ودفعت أنباء موقف روسيا أسعار النفط للانخفاض مع تخوف المستثمرين من تخمة معروض محتملة، لكن جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، بدا مستهينا ببواعث القلق تلك.

وقال: "سنعيد القول بأن تسعير برنت عند مستوى 60 دولارا أو أقل سيزيد فرص الخروج بخفض إضافي في الإنتاج من محادثات أوبك المقبلة مما سيسمح بمحو ما يبدو أنها تخمة معروض متواضعة".