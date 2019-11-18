وتوقع عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة "ارتفاع الإشغالات بالمنطقة، التي تزيد طاقتها الفندقية عن 65 ألف غرفة، بين 80 و85 في المئة في ديسمبر المقبل لقضاء عطلات عيد الميلاد".

وكانت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز في أغسطس، أظهرت أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 12 مليون سائح في السنة المالية 2019-2020، بزيادة نحو 11 بالمئة عن السنة السابقة.

كما تهدف إلى زيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة، من 113 مليون ليلة قبل عام.

وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6 بالمئة في 2018-2019 إلى 12.6 مليار دولار، مقارنة مع 9.8 مليار في 2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.