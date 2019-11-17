ويعد المعرض منصة مهمة، للشركات التي تهدف لاستشراف حال القطاع، في ظل التطور المستمر الذي يشهده.

وتسود توقعات بأن يشهد المعرض الذي سيستمر حتى الـ21 من نوفمبر الجاري، صفقات مليارية يقودها عملاقا صناعة الطيران في العالم "بوينغ" و"إيرباص".

وكان معرض دبي للطيران قد سجل خلال دوراته السابقة صفقات بلغت نحو 640 مليار دولار.

ووفقا لتقرير "بوينغ" حول توقعات سوق الطيران التجاري للعام 2019، فإن قيمة القطاع تصل إلى 16 تريليون دولار.

وقد تحقق شركات الطيران صافي أرباح بـ30 مليار دولار خلال العام الجاري، فيما سيصل حجم الطلب العالمي على الطائرات إلى 44 ألف طائرة خلال العقدين المقبلين، خصوصا مع نمو حركة المسافرين.

صناعة الطيران في الإمارات

ويجسد معرض دبي للطيران 2019 مسيرة النجاح والريادة التي حققها قطاع الطيران في دولة الإمارات خلال العقود الماضية على المستويين الإقليمي والدولي، مستفيدا من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات على صعيد تدشين أرقى المطارات الدولية ورفع كفاءة أساطيل الناقلات الوطنية والنمو المطرد في صناعة الطيران، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويعد قطاع الطيران من أهم القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في دولة الإمارات التي تستهدف من خلالها بناء اقتصاد المعرفة القائم على التنوع في مصادر الدخل والاستدامة، حيث يسهم اليوم بنسبة تصل إلى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

ويسعى قطاع الطيران الإماراتي لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 20 بالمئة خلال الأعوام المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة تسهم بتطوير البنية التحتية للمطارات لزيادة قدرتها الاستيعابية.

وتحتضن الإمارات اليوم 8 مطارات دولية و4 ناقلات وطنية وهي "الاتحاد للطيران، ومجموعة طيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران"، ويعمل بها ما يقارب 8759 طيارا و37972 طاقم مقصورة، بالإضافة إلى 4427 مهندسا وتسير رحلاتها ممتدة إلى 108 دول حول العالم.

ويبلغ عدد الوجهات التي تغطيها شركات الطيران الإماراتية الأربع نحو 486 وجهة عبر إسطبل يضم نحو 484 طائرة من طرازي "بوينغ" و"إيرباص" بحسب بيانات رسمية صادرة عن الناقلات الوطنية.

واستفادت الناقلات الوطنية من سياسة الأجواء المفتوحة التي تتبناها الإمارات، حيث بلغ إجمالي عدد اتفاقيات ومذكرات النقل الجوي، التي وقعتها الإمارات أكثر من 175 اتفاقية وهي تتبوأ المركز الأول عالميا في عدد الاتفاقيات الموقعة لـ"فتح الأجواء".