وبحسب نشرة إرشادات مقتضبة أصدرتها البنوك في السعودية، فإنه من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح "أرامكو السعودية" اعتبارًا من الأحد، وسيستمر حتى 4 ديسمبر المقبل.

وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه حينها، فيما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.

وسيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن عدد أسهم الشركة يبلغ 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، دون قيمة اسمية.

السعودية تزيد من القوة المالية

وقالت "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية، إن إدراج "أرامكو السعودية" في سوق الأسهم المحلية، قد يساعد على تقوية صافي مركز أصول الحكومة، وإن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.

وتبدأ الشركة الأعلى ربحية في العالم بيع أسهم، في 17 نوفمبر ، من خلال طرح عام أولي قد تدور حصيلته بين 20 و40 مليار دولار.

وذكرت "ستاندرد اند بورز" في مذكرة، أن "الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد، البالغ 72.7% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضافت أنه "في حالة استغلالها استغلالًا مثمرًا، فإننا نعتقد أن الأصول قد تساعد أيضًا في صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاث سنوات".

وتصنف "ستاندرد اند بورز" السعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كلنا أرامكو

ودشن السعوديون هاشتاق "كلنا أرامكو" الذي تصدر قائمة الترند في السعودية على موقع التواصل "تويتر" وذلك احتفاءً بالاكتتاب العام، فلقد شكلت الشركة العملاقة عند السعوديين علاقة وثيقة على مدار العقود الماضية.

خبراء الاقتصاد وصفوا الاكتتاب أنه "اكتتاب القرن" بينما اعتبره المواطنين السعوديين فرصة مواتية للحصول على أسهم في الشركة الأكثر ربحية في العالم.