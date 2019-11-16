وقال المصيلحي إن سعر زجاجة زيت الطهي سينخفض إلى 8.5 جنيه مصري (0.53 دولار) مقابل 9.5 جنيه، وسيصل سعر السكر إلى 8.5 جنيه للكيلوغرام بدلا من تسعة جنيهات.

بينما سيخفض سعر الأرز إلى ثمانية جنيهات للكيلو بدلا من تسعة جنيهات، وسينزل الدقيق (الطحين) المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

ولم يوضح وزير التموين سببا لخفض تلك الأسعار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"

وأعادت الحكومة المصرية 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية، في أكتوبر، بناء على أمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت وزارة التموين قد شطبت هؤلاء المواطنين، في وقت سابق هذا العام، بعدما بدأت مراجعة لمنظومة الدعم، لإبعاد من تعتقد أن دخولهم مرتفعة بدرجة لا تجعلهم في حاجة للحصول على سلع أساسية مدعومة.