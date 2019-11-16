ومن المتوقع أن ينتهي الاثنين المقبل إذن أصدرته في وقت سابق وزارة التجارة الأميركية، ولكن صحيفة نيويورك تايمز قالت إنه من المتوقع أن تمدده إدارة الرئيس دونالد ترامب لفترة زمنية.

وأضافت أن هذا القرار قد يتغير في ضوء المحادثات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، اقترحت الهيئات التنظيمية الأميركية، قوانين جديدة لمنع شركات الاتصالات من شراء معدات شركتي "هواوي" و"زد تي إي" الصينيتين.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن هذه القوانين التي سيتم التصويت عليها في 19 نوفمبر الجاري، كانت جزءا من مبادرة لـ"حماية شبكات الاتصالات في البلاد".

والشركتان الصينيتان متهمتان بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتهما الوثيقة بحكومة بكين، رغم نفيهما هذه المزاعم.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات الشركة الصينية.