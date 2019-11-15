وقالت الوزارة، إن العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، وسط مخاوف اقتصادية في البلاد.

وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة، في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت بيانات صادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركية، ارتفاعا في معدل غلق وتصفية الشركات التجارية في تركيا، خلال شهر سبتمبر، بلغ 20.73 في المئة، مقارنة بشهر أغسطس.

وانكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.

كما انكمش اقتصاد تركيا 1.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، وأشار استطلاع لرويترز الشهر الماضي إلى أن النمو في 2019 سيكون صفرا.

ارتفاع البطالة

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي الجمعة، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 14 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة مع 13.9 بالمئة قبل شهر.

وزاد معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.7 بالمئة من 16.5بالمئة قبل شهر، وفقا للأرقام.