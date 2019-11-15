وانخفضت العقود الآجلة لبرنت 9 سنتات أي ما يعادل 0.14 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 62.28 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا ليغلق على 56.77 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت الأسبوع الماضي 2.2 مليون برميل، لتتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 1.649 مليون برميل، وبلغ الإنتاج مستوى قياسيا.

وفي وقت سابق، ارتفعت السوق نحو واحد بالمئة بعدما أشارت أوبك إلى فائض نفط عالمي أقل في العام القادم على الرغم من أنها ما زالت تتوقع انخفاض الطلب مع ضخ منافسيها للمزيد من الخام.

كان أمين عام أوبك، محمد باركيندو، قال، الأربعاء، إنه ستكون هناك مراجعات بالخفض على الأرجح للإمدادات في 2020 على الأخص للنفط الصخري الأميركي.

وأضاف باركيندو أن من السابق لأونه القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من تخفيضات الإنتاج.

وقد يشجع انخفاض الطلب المنظمة وشركاء مثل روسيا على الإبقاء على قيود الإمدادات حين يجتمعون يومي الخامس والسادس من ديسمبر.