وقلص البنك المركزي سعر الفائدة للإيداع والإقراض لأجل ليلة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة و13.25 بالمئة على الترتيب.

ويأتي تخفيض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته في نحو 14 عاما، ومواصلة بنوك مركزية تيسير السياسة النقدية على مستوى العالم.

وكانت كالي ديفيز الاقتصادية في "إن كي سي أفريكان إيكونوميكس" قالت في وقت سابق، إن "نسبة التضخم المنخفضة في أكتوبر تفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة، مع الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية جذابة".

ونزل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر، من 4.8 بالمئة في سبتمبر وهو الأقل منذ ديسمبر 2005، حسب بيانات رفينيتيف.

وكان المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة إجمالا بواقع 200 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر.