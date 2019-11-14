وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أطلقت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين".

وبدأ الرئيس المصري، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات تستغرق يومين، بهدف التباحث والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويبحث السيسي مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأوضح راضي أن زيارة السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون إستراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة.

وأشار إلى حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.