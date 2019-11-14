وقال بوتن، خلال مشاركته في قمة مجموعة بريكس في البرازيل، إن الاقتصاد العالمي يعاني من العقوبات وإجراءات الحماية التجارية.

وأبلغ الرئيس الروسي زعماء دول مجموعة بريكس، التي تضم أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم قائلا "لا شك في أن الاقتصاد العالمي تأثر بأساليب المنافسة غير العادلة التي يتم تطبيقها بشكل متزايد في التجارة العالمية".

كما لفت إلى التاثير السلبي للعقوبات الأحادية، بما في ذلك "تلك التي تقف وراءها الدوافع السياسية".