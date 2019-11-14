وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 62.37 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.6 بالمئة ليغلق على 57.12 دولار للبرميل.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "السوق حصلت على رافعة اليوم... من انتعاش في الشهية للمخاطرة غذته على ما يبدو... شهادة باول التي أكدت على النمو وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة."

وقال باول إن الاقتصاد الأميركي سيشهد "نموا مستداما" مع استمرار الأثر الكامل لتخفيضات سعر الفائدة الأخيرة.

واردف: "التوقع الأساسي يظل مواتيا."

من جانبها، أوضحت أوبك أنها لا ترى ما يشير إلى ركود عالمي وإن إنتاج النفط الصخري الأميركي المنافس قد ينمو أقل من المتوقع بكثير في 2020.