وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن إنتاج المصانع في دول منطقة اليورو، البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.1 بالمئة في سبتمبر، على أساس شهري بعد زيادة 0.4 بالمئة في أغسطس، ومقارنة مع توقعات السوق بانخفاض 0.3 بالمئة.

وعوضت الزيادة غير المتوقعة تراجع الإنتاج 0.5 بالمئة في يوليو، لينتهي الربع الثالث بشكل إيجابي بعد بداية ضعيفة.

وفي سبتمبر، ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل المواد الغذائية واحدا بالمئة، لكن إنتاج السلع المعمرة الأغلى سعرا مثل السيارات والبرادات انخفض بنسبة 0.7 بالمئة.

وبفعل الحروب التجارية العالمية، نزل إنتاج قطاع الصناعة التحويلية الألماني الذي يعتمد على التصدير للمرة الرابعة في ستة أشهر في سبتمبر.

وطغى الهبوط بنسبة واحد بالمئة على المكاسب في أغسطس، البالغة نسبتها 0.7 بالمئة.