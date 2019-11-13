وبحلول الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1462.15 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1463.30 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة لوول ستريت مع تنامي القلق بشأن تعثر المحادثات التجارية، ومخاوف من تصاعد الاضطراب في هونغ كونغ، مما أثر سلبا على الأصول المرتفعة المخاطر.

وقال ترامب في كلمة أمس الثلاثاء أمام نادي نيويورك الاقتصادي إن المفاوضين الأميركيين والصينيين "يقتربون" من إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري، لكنه لم يذكر تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1708.20 دولار للأوقية. وقفز المعدن إلى مستوى قياسي عند 1824.50 دولار للأوقية في الشهر الماضي، وجرى تداوله بعلاوة تبلغ نحو 250 دولارا عن الذهب، الأربعاء.

وارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 16.94 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 875.18 دولار للأوقية.