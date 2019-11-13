وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 12 سنتا عند 62.06 دولار للبرميل بعد أن تراوحت في نطاق بين 61.82 دولار و62.85 دولار.



وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات لتسجل عند التسوية 56.80 دولار للبرميل.

وتخلت الأسعار عن مكاسبها بعد الكلمة التي ألقاها ترامب في نادى نيويورك الاقتصادي والتي تضمنت رسائل متباينة بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وخلت من أي إشارات إلى تقدم في المفاوضات.

وفي وقت سابق من الجلسة، تلقت أسعار النفط دعما من بيانات أظهرت أن مخزونات النفط في نقطة تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينغ هبطت حوالي 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر، بعد زيادات على مدار خمسة أسابيع متتالية حتى أول نوفمبر ، وفقا لبيانات حكومية.