ومن المتوقع أن تحرك كلمة ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي السوق، إذ من المقرر أن يبحث السياسة التجارية للولايات المتحدة.

كما سيترقب المتعاملون سماع تلميحات بشأن الحرب التجارية الممتدة منذ فترة طويلة لإدارة ترامب مع الصين، وأي تقدم صوب إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، 0.1 بالمئة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتقدم الدولار مقابل عملات الملاذ الآمن، إذ صعد 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني والفرنك السويسري في التعاملات المبكرة بلندن.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.10225 دولار قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع عند 1.10165 دولار، الذي نزل إليه الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار النيوزلندي 0.5 بالمئة إلى 0.6335 مقابل الدولار الأميركي، ليتعافى قليلا فحسب من المستوى المنخفض البالغ 0.6323 دولار، الذي بلغه الأسبوع الماضي.

واستقر اليوان الصيني في التعاملات الخارجية مقابل الدولار عند نحو 7 يوانات للدولار، وهو المستوى الذي تخطته العملة الصينية للمرة الأولى في أغسطس.

وتراجع اليوان بفعل الاضطراب السياسي في هونغ كونغ، وكذلك بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين.

وتلقى الدولار الدعم الأسبوع الماضي، حين جرى تفسير تصريحات من وزارة التجارة الصينية باعتبارها مؤشرا على إحراز تقدم في إلغاء رسوم جمركية أميركية وصينية، مما تسبب في تخلي المتعاملين عن عملات الملاذ الآمن مثل الين.