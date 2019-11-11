ويأتي إعلان المسؤول المصري عن هذه الأرقام في الوقت الذي يحظى فيه الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة، وتحويلات قوية من العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.

وفي يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 في المئة في السنة المالية 2018-2019. وفقا لرويترز.

يشار إلى أن السنة المالية لمصر في تبدأ أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.