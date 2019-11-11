وبحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 في المئة عند 1462.83 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما كانت عقود الذهب الأميركية الآجلة مستقرة عند 1462.90 دولار للأوقية.

وقال براين لان من غولد سيلفر سنترال في سنغافورة: "أسعار الذهب منخفضة جدا الآن، ويغتنم المستثمرون هذه الفرصة لتكوين مراكز في المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، إذ ما زال مرشحا للصعود، في ضوء المخاوف حيال حرب التجارة والاقتصاد العالمي".

وأضاف لان أن شراء البنوك المركزية للذهب، وخاصة في الصين، يدعم الأسعار أيضا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن محادثات التجارة مع الصين تتقدم "بشكل جيد جدا"، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان الأمثل لبلاده.

وكانت واشنطن وبكين قد اتفقتا على التراجع عن رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجارة، لكن ترامب أنكر في وقت لاحق أي اتفاق من هذا النوع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 في المئة إلى 16.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 886.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1754 دولارا للأوقية.