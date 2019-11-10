وأوضح ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، قبيل مغادرته جوا إلى مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما، أن التقدم الذي جرى إحرازه كان أبطأ مما كان يحبذ، لكنه أضاف أن الصين تريد الاتفاق بدرجة أكبر من رغبة الولايات المتحدة.

وأضاف "تتقدم المحادثات مع الصين، وأعتقد بشكل جيد جدا. وإذا أبرمنا اتفاقا، فإنه سيكون عظيما وإلا فإنني لن أبرمه".

وأوضح "تريد الصين بشدة إبرام هذا الاتفاق... لكن ينبغي أن يكون بأفضل ما يكون".