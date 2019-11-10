وحددت الشركة السعودية 17 نوفمبر موعدا لبدء شراء أسهم في الشركة، من دون أن تعلن عن سعر السهم، أو تاريخ بدء التداول الفعلي، أو حتى نسبة الطرح الاجمالية.

وأوضحت أنها تستهدف "تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5 بالمئة كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد".

وفي ما يخص المؤسسات والشركات، قالت أرامكو انه "سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح (...) بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين".

وذكرت الشركة أن فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات تبدأ في 17 نوفمبر الحالي وتستمر حتى الرابع من ديسمبر، بينما تكون فترة اكتتاب الأفراد بين 17 و28 الشهر الحالي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن سعر الطرح النهائي في الخامس من ديسمبر "عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعبر موقعها الإلكتروني"، ويتوقع أن يبدأ التداول في السوق المالية المحلية في منتصف الشهر المقبل.

وكانت أرامكو السعودية أكدت رسميا، الأحد الماضي، نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المحلية، بعد وقت قصير من إعلان هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على تداول الأسهم.

وقد يكون هذا أكبر اكتتاب عام في التاريخ بعد اتضاح التقييم النهائي لشركة أرامكو وسعر السهم في الأسابيع المقبلة.