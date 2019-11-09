وقال المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "رويترز" إن جميع أرصفة الميناء، القريب من البصرة، تعمل اليوم.

وأضاف أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها.

ويستقبل ميناء أم القصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

وتوقفت العمليات بالميناء لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله، واندلعت اشتباكات بين هؤلاء وقوات الأمن.

ويقول المتظاهرون إن غلق الميناء يأتي كورقة ضغط من أجل تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها.

وقالت الحكومة العراقية في وقت سابق إن استمرار غلق الميناء سيؤدي إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية، وبالتالي إعاقة وصولها إلى الأسواق العراقية.

ومنذ 30 أكتوبر الماضي، يغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، الأمر الذي أدى إلى توقف العمليات فيه،

وفي الأيام الأخيرة، كانت الاحتجاجات سلمية نسبيا خلال النهار لكنها تتخذ طابعا أكثر عنفا بعد حلول الظلام عندما تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للتصدي للشبان.

وخرج العراقيون إلى الشارع للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، لكن سرعان ما ارتفع سقف مطالبهم إلى "إسقاط النظام" ومعاقبة النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد والرضوخ للقوى الأجنبية مثل إيران.