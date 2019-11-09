وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 5.9 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 27668.70 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.90 نقطة، أو 0.26 بالمئة، ليغلق عند 3093.08 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 40.80 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 8475.31 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 1.2 بالمئة وناسداك 1.1 بالمئة وستاندرد اند بورز 0.8 بالمئة.

وسجل ناسداك سادس أسبوع على التوالي من المكاسب بينما صعد ستاندرد اند بورز لخامس أسبوع على التوالي.