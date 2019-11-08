وقالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا اثناء مناقشات على مدار الاسبوعين المنقضيين على إلغاء رسوم جمركية على مراحل، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا.



ودفع النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم محللين الى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأثار مخاوف من وفرة في المعروض قد تنشأ في 2020 .



وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 55 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.29 دولار للبرميل بينما قفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتغلق عند 57.15 دولار للبرميل.

ودفعت الزيادة الكبيرة في أسعار غرب تكساس الوسيط علاوة برنت على خام القياس الأميركي الى أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر.

وبلغت مكاسب برنت في 2019 حوالي 16 بالمئة مع حصوله على دعم من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا لتقييد المعروض حتى مارس من العام القادم.

ويجتمع المنتجون في الخامس والسادس من ديسمبر في فيينا لمراجعة سياسة الانتاج.