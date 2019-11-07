وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54 بالمئة إلى 1467.30دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول أكتوبر الماضي.

وهبطت العقود الأميركية للذهب 1.67 بالمئة الى 1468.1 دولار للأوقية، وفق وكالة رويترز.

كذلك يجري أيضا تداول الذهب دون المتوسط المتحرك في 100 يوم عند نحو 1467 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ مايو.