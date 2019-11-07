أظهرت بيانات، الخميس، تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى استمرار الضعف في هذا القطاع المهيمن بأكبراقتصاد في أوروبا.
وكشفت أرقام نشرتها وزارة الاقتصاد الألمانية أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية تراجع 0.6 بالمئة عن الشهر السابق.
وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة.
وتظهر الأرقام أن المصانع الألمانية أنتجت كميات أقل من السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية.
وجرى رفع قراءة أغسطس إلى زيادة نسبتها 0.4 بالمئة من زيادة 0.3 بالمئة في التقديرات السابقة