وكالات - أبوظبي

أظهرت بيانات، الخميس، تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى استمرار الضعف في هذا القطاع المهيمن بأكبراقتصاد في أوروبا.