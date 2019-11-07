وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 62.07 دولار للبرميل، بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو نحو اثنين بالمئة الأربعاء.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.7 بالمئة عن الإغلاق السابق، لتصل إلى 56.72 دولار للبرميل. وكان سعر التسوية منخفضا 88 سنتا أو 1.54 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إنه في حين لم تتفق بكين وواشنطن بعد على الإلغاء المتبادل لبعض الرسوم الجمركية القائمة لكي يتوصل البلدان إلى اتفاق تجارة "المرحلة واحد"، فقد اتفقا على إلغاء رسوم إضافية على مراحل مختلفة.

وأعطى ذلك دفعة إيجابية لمعنويات السوق بعد أنباء بأن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج وتراجع الصادرات.

واكتسح ذلك الرقم توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل، حسب ما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 2.8 مليون برميل و622 ألف برميل على الترتيب.