وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 61.74 دولار للبرميل، منخفضا 1.22 دولار بما يعادل 1.94 بالمئة، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط على 56.35 دولار للبرميل، بتراجع 88 سنتا أو 1.54 بالمئة.

وواصلت الأسعار خسائرها بعد أن قالت رويترز إن اجتماعا بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي طال انتظاره قد يتأجل إلى ديسمبر مع استمرار المناقشات.

وفي وقت سابق، تراجعت الأسعار بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل.

وقال بوب ياجر، مدير العقود الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك، "لا يوجد في تقرير إدارة المعلومات إلا ما يدفع للمراهنة على انخفاض الأسعار".