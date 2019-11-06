وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش بانخفاض 38 سنتا، ما يعادل 0.6 بالمئة. وأمس الثلاثاء، ارتفع برنت عند التسوية 1.3 بالمئة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 56.93 دولار للبرميل، وكان قد سجل مكاسب 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بواقع 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر إلى 440.5 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي التي صدرت أمس، وهو ما يزيد تقريبا ثلاثة أمثال توقعات المحللين بزيادة 1.5 مليون برميل.

وبحسب تقرير أوبك عن آفاق سوق النفط للعام 2019، من المتوقع أنتقل الكميات التي توردها المنظمة في السنوات الخمس المقبلة في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي ومصادر منافسة أخرى.